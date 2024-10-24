В преддверии выхода финансового отчета за III квартал инвесторы Tesla задавали вопросы и озвучивали свои предложения руководителям компании на площадке «Say».

По текущему курсу $25 000 составляет более 2,4 миллиона рублей. Эта сумма считается доступной ценой за качественный электрокар. Эксперты считают, что запуск продаж таких электромобилей помог бы бренду укрепиться на мировых рынках, в том числе и КНР. В Китае у Tesla много конкурентов.

Источник изображения: The Wall Street Journal

Весной Илон Маск сказал, что займется созданием дешевого электрокара, уточнив, что новинка может появиться в 2025 году. С тех пор по этому поводу не было никаких заявлений. Автомобилисты ожидали, что он вернется к этой теме на презентации роботакси осенью, но предприниматель не стал обсуждать подробности разработки доступного электромобиля. К вопросу по просьбе интернет-пользователей вернулись акционеры бренда. Перед выходом финансового отчета за III квартал инвесторы, владеющие более 2 миллионов акций Tesla, пообщались с представителями компании. Одним из популярных обращений была задача выпустить электрокар дешевле $25 000.

Ранее в Bloomberg писали, что инвесторы теряют терпение. Аналитики прогнозируют падение прибыли компании. Прогнозы связаны с неоправданными высокими ожиданиями от роботакси. Эксперты полагают, выпуск доступного электромобиля мог бы изменить ситуацию в лучшую сторону.



