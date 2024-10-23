В этом случае мессенджер будет работать, но не сможет принимать звонки. Это один из вариантов борьбы с телефонными аферистами.

В настоящее время такие технологические возможности есть. Руководитель ведомства Андрей Липов уточнил, основания для ограничительных мер будут дополнительно прорабатываться. Он предполагает, в ближайшем будущем может быть подготовлен комплекс требованиям к мессенджерам с точки зрения блокировки звонков для ограждения абонентов от злоумышленников.

«Мессенджер должен дать возможности самостоятельно ограничивать принятие звонков из-за границы или не из записной книжки», — заключил Липов. Тогда Роскомнадзор сможет ввести временные ограничительные меры в виде запретов на звонки через приложение. Этот вопрос будет тщательно обсуждаться.

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С каждым годом увеличивается количество жертв мошенников. Преступники используют разные схемы, им удается завоевывать доверие незнакомцев. Обманным путем аферисты получают денежные переводы на свои карты или доступ к управлению чужими картами. Блокировка звонков через мессенджеры может стать жестким ограничением для сокращения случаев мошенничества в России.



