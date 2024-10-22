Во время сбоя системы покупательница из Красноярска заказала iPhone, ювелирные украшения, дорогие духи, игровые приставки, постельное белье. Она забрала товары из пункта выдачи заказов без оплаты. Это расценивается как мошенничество.

Дело в том, что во время сбоя системы Wildberries россиянка заметила, что при оформлении заказа в разделе доставки указывалось, что покупки уже оплачены. Это показалось ей странным, но она пошла в пункт выдачи заказов и решила проверить информацию. Она подтвердилась, и тогда 23-летняя жительница Красноярска заказала дорогостоящие товары, за которые не планировала расплачиваться. Ей удалось оформить заказы общей стоимостью 1,2 миллиона рублей.

Пользователь маркетплейса заказала iPhone, ювелирные изделия, дорогие духи, игровые приставки, постельное белье и другие, необходимые ей вещи. Горожанка понимала, что у нее неисправный аккаунт, но все равно продолжала оформлять заказы в надежде, что товары достанутся ей бесплатно.

Источник изображения: Wildberries

Выяснилось, что некоторые вещи она использовала сама, а другие товары продавала в интернете. Деньги с продаж мошенница использовала для погашения существующих долгов. Служба безопасности Wildberries обнаружила подозрительную активность пользователя, началось расследование. В отношении покупательницы открыто уголовное дело за «Мошенничество в особо крупном размере», будет назначено судебное заседание. Злоумышленница может лишиться свободы на 10 лет.