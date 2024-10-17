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Astra_news
Джеймс Хауэллс пытается получить разрешение на поиски диска с ключом доступа к 7 500 биткоинам
Эта история длится дольше 10 лет, но Джеймс Хауэллс из Великобритании не теряет надежды найти диск с единственным ключом доступа к криптовалютному кошельку, который он по ошибке выкинул.

В 2013 году Джеймс Хауэллс выкинул вместе с домашним мусором жесткий диск с ключом доступа к криптовалютному кошельку, на котором находятся 7,5 тысячи биткоинов. Этот диск отправился на свалку Ньюпорта, города в Уэльсе. По курсу на 17 октября ущерб инженера оценивается в более $500 миллионов. Британец не может простить себя за эту ошибку и прикладывает усилия, чтобы исправить ее и вернуть себе состояние.

В Уэльсе разворачивается юридическая битва между IT-инженером и городским советом Ньюпорта. Дело в том, что администрация мусорного полигона запретила британцу проводить раскопки. Это нарушает экологичные нормы, ведь диск находится под одной из 2 небольших гор мусора общим весом в 100 тысяч тонн. На объекте установлено круглосуточное видеонаблюдение, администрация усилила охрану территории.

Источник изображения: Dailymail

Джеймс Хауэллс подал иск против местных властей. Он хочет добиться разрешения на раскопки свалки. Криптоинвестор предлагает городскому совету 10% от найденных биткоинов, если найдет выброшенный диск. У него есть команда экспертов по раскопкам, которые готовы приступить к поискам нужного предмета за 10 миллионов фунтов стерлингов. Участие совета в этом вопросе, как заметил Хауэллс, не требуется. Нужно лишь официальное разрешение на проведение работ.

Источник изображения: Securitylab

Хауэллс рассказал журналистам, что не понимает, почему власти не дают ему возможность искать потерянный диск с единственным ключом доступа к криптовалютному кошельку. Ведь на биткоины можно было бы преобразить город. Ньюпорт, по словам британца, мог бы выглядеть как Дубай или Лас-Вегас.

На кошельке хранятся 7 500 BTC, они были добыты самостоятельно. На электроэнергию для майнинга было затрачено несколько пенни, ведь раньше курс биткоина практически ничего не стоил, но его ценность с годами увеличивается. По состоянию на 15.00 17 октября 1 биткоин торговался на уровне $66 870, аналитики из разных стран прогнозируют взлет курса в октябре или ноябре текущего года. Также есть прогнозы, в которых говорится, что в будущем 1 биткоин может стоить сотни тысяч долларов. 


#новости #биткоин
Источник: securitylab.ru
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