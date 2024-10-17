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Astra_news
В YouTube стали отделять снятые на камеру видео от ИИ-контента
Ожидается, нововведение сможет внести ясность для пользователей во время просмотра роликов. Зрителям будет сразу понятно, какой контент был сгенерирован, а какой — нет.

В рамках обновления появилась метка «Снято на камеру». Это отделяет контент, сгенерированный искусственным интеллектом. Кроме того, в описании некоторых роликов добавился раздел «Как этот контент был создан». Запущена новая маркировка, которая обозначает, что контент создан без использования искусственного интеллекта, монтажа, обработки. Эксперты прогнозируют, такие видео будут пользоваться популярностью в сети. Это будет означать, блогер приложил максимум усилий в своей работе.

Представители компании сообщили, для верификации используется стандарт C2PA через Truepic, проверяющий метаданные. Верификация работает с устройствами, которые могут записывать метаданные. Первое видео с пометкой «Снято на камеру» загружено на канал Truepic, его можно найти под названием «Я действительно в зоопарке». Это отсылка к самому первому видео на хостинге, который опубликовал соавтор платформы Джавед Карим.

Источник изображения: Opennov

В числе других обновлений середины октября находятся улучшенные плейлисты, встроенный таймер сна. По запросу пользователей появилась долгожданная функция «картинка в картинке». Владельцы смарт-устройств могут одновременно смотреть видео, искать другой контент. Но пока еще нельзя одновременно смотреть видео и переписываться в мессенджерах, заказывать товары на маркетплейсах.


#новости #youtube
Источник: gazeta.ru
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