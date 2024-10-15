Начальник межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам № 7 Федеральной налоговой службы (ФНС) Алексей Катяев рассказал о том, что майнеры будут уплачивать налоги не с дохода, а с прибыли.

С момента зачисления цифровой валюты на адрес майнеры должны оплатить «аванс по добытой криптовалюте». Налоговая база рассчитывается, когда у майнера появляется право распоряжаться цифровыми активами. Второй этап наступает, когда начинается движение с адреса-идентификатора, криптодержатель продает валюту. Если курс криптовалюты стал выше с момента внесения первого платежа, необходимо уплатить налог с недостающей прибыли. Если криптовалюта подешевела, следует зафиксировать убыток.

Представитель ФНС Алексей Катяев добавил, майнинг не будет облагаться НДС. Вся публичная информация о майнерах, добывающих криптовалюту в промышленном объеме, будет предоставляться на сайте ФНС. Речь идет о названии компании, ее оборудовании, расходе электроэнергии, количестве добытых монет. Сведения об адресах-идентификаторах будут доступны только для служебного пользования.

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Напомним, летом Путин подписал закон, легализующий майнинг в стране. С 1 ноября добывать криптовалюту в промышленных масштабах на территории России могут только юрлица и предприниматели, включенные в специальный реестр. В противном случае это будет расцениваться как нарушение законодательства. Полномочия вести реестр находятся у Налоговой службы. Физические лица могут заниматься бытовым майнингом, если не будут перегружать сеть и не будут доставлять неудобства соседям.



