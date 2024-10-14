Он управлял оркестром, используя 3 дирижерские палочки разного цвета.

Зрители встретили аплодисментами робота. Хотя, как пишут в немецких СМИ, не все верили, что трехрукий робот сможет выступить на сцене. Опасения были напрасными. MAiRA Pro S управлял оркестром, используя 3 дирижерские палочки разного цвета, и его дебют оценивается как успешный.

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«Идея создать такого робота появилась 23 года назад во время репетиции сложной композиции. Робот не призван заменить людей», — отметил художественный руководитель Sinfoniker Маркус Риндт. Он уточнил, разработка проводилась вместе со специалистами Технического университета Дрездена. Эта деятельность заняла 2 года. Ожидания оправданы.

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На концерте музыканты разделились на 3 группы, для каждой из них использовались разные дирижерские палочки. Это было сделано для того, чтобы они не запутались во время выступления. Палочка была закреплена на роботизированной руке из 7 суставов, и это позволяло ей свободно двигаться в любую сторону. Композитор Андреас Гундлах учел это и написал к выступлению «шедевр полупроводников» для 16 духовых и 4 ударных инструментов. Музыканты играли в разном темпе и периодически меняли его. Композитор поделился, технические возможности дирижера смогли обеспечить ровное звучание музыки. Со стороны казалось, что музыка исходила из 1 источника.



