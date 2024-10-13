Мессенджер добавят в магазин приложений весной 2025 года, но через месяц можно скачать пробную версию.

Информацией поделился Алексей Агапов, глава фонда «Иннотех XXI», который занимается реставрацией храмов. Он напомнил, мессенджер получил название в честь святого. Его разрабатывают с учетом преимуществ существующих мессенджеров, которые пользуются популярностью среди россиян. В числе особенностей российской новинки является возможность создать страничку храма, собирать пожертвования, отслеживать новости, а также обмениваться сообщениями с единомышленниками. В чате можно делиться фотографиями, видеозаписями и текстовыми посланиями.

Источник изображения: Ussurmedia

Первая версия «Зосимы» будет размещена на сайте проекта «Спаси и сохрани». Количество загрузок, скорее всего, будет ограничено по техническим причинам, но его сможет скачать любой пользователь. Весной приложение станет доступным для скачивания на мобильных платформах без каких-либо ограничений. К разработчикам с предложениями обращаются священники. Проект будет реализован до конца года. К настоящему времени разработана дорожная карта проекта, предусмотренная на ближайшие пару лет.