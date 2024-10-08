Церемония награждения Нобелевских лауреатов запланирована на 10 декабря в Стокгольме. В этот день ученые в разных областях разделят между собой 11 000 000 шведских крон, что эквивалентно примерно €1 миллиону.

Сегодня объявили, Джон Хопфилд (Принстонский университет), Джеффри Хинтон (Университет Торонто) вошли в число лауреатов Нобелевской премии. Они совершили «открытия, позволяющие использовать машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей».

Хопфилд представлен как создатель ассоциативной памяти, способной хранить, восстанавливать изображения, разные типы шаблонов в данных. Хинтон признан изобретателем метода, который может в автономном режиме обнаруживать свойства в данных, определять элементы на изображениях.

Источник изображения: Ria

В Нобелевском комитете обратили внимание на то, что деятельность лауреатов несет большую ценность. В разных странах активно используются нейронные сети. Аналитики считают, интерес пользователей из разных стран со временем будет только усиливаться.

Церемония награждения запланирована 10 декабря в Стокгольме. Исследователи, работающие в разных областях, поделят 11 000 000 шведских крон, что составляет примерно €1 000 000. 8 октября стало известно о лауреатах по физике, вчера — по медицине, а завтра — по химии.



