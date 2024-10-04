Проект представлен учеными Казанского научно-исследовательского технического университета.

В Казанском научно-исследовательском техническом университете (КНИТУ) прошла презентация проекта, в рамках которого были созданы специальные конверты для новорожденных. Они предназначены для защиты детей во время пожара и других чрезвычайных происшествий. Инновационные конверты выполнены из огнеупорного нетканого материала, поэтому они способны защитить кожу от высокой температуры, искр, взаимодействия с горящими фрагментами.

Благодаря тому, что разработка казанских ученых также удерживает тепло, младенцы смогут выжить во время холодного ожидания на улице после эвакуации. Разработчики установили специальные вставки, которые защищают от возможных ушибов при транспортировке в безопасное место.

Источник изображения: Kubnews

Ученые говорят, что получили патент. Их работа актуальна, ведь в настоящее время в медицинских учреждениях нет подобных устройств. Существующие решения не удобны в использовании и дорого стоят, врачи вынуждены в экстренных ситуациях использовать обычные одеяла. В планах — запустить новых цикл испытания огнеупорных конвертов, чтобы в будущем предлагать их для массового выпуска в регионах страны.