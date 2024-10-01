Инновационная программа-тренажер работает с использованием искусственного интеллекта.

Новая система обучения для сотрудников колл-центров оценивается как высокоэффективная. Она успешно прошла весь цикл испытаний. Ее представили ученые Новосибирского государственного университета. С помощью искусственного интеллекта воссоздается примерное поведение типичного клиента. ИИ-тренажер имитирует не только речь потенциальных клиентов, но и их настроение. Преимущество заключается в том, что по окончании каждого разговора сервис делает детальный анализ беседы, после чего составляет рекомендации. Это помогает начинающим специалистам в работе, так как они видят свои ошибки и работают над их исправлением.

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Для оценки эффективности тренажера был организован эксперимент, в рамках которого сотрудникам колл-центра предложили разделиться на 2 группы. Первая группа проходила стандартный курс обучения. На второй группе тестировали разработанный алгоритм. Представители второй группы оказались более эффективными, чем их коллеги из первой группы. Уровень их продаж увеличился почти вдвое. По словам сооснователя проекта Алексея Губанова, ИИ-тренажер можно адаптировать под нужды различных компаний. Можно настроить сервис под работу с составленным портретом целевой аудитории.



