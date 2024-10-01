В настоящее время скорость интернет-доступа в РФ составляет 88 мегабит в секунду.

РФ находится на 61-м месте в рейтинге среди других стран по средней скорости интернет-доступа. В 2024 году показатель оценивается в 88 мегабит в секунду. В данный момент разрабатывается федеральный проект, направленный на повышение скорости домашнего интернета в 10 раз.

На развитие сети в крупных городах и административных центрах будет выделено более 280 миллиардов рублей. Основная часть финансирования была привлечена из внебюджетных источников. Средства будут направлены на модернизацию оборудования, обновление ПО.

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Эксперты обращают внимание на то, что развитие телекоммуникационной отрасли в настоящее время особенно актуально, ведь с каждым годом интерес россиян к просмотру онлайн-видео и использованию смарт-устройств увеличивается. Вероятнее всего, тенденция сохранится. Ожидается, новые меры повысят качество уровня жизни населения.



