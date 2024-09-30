В разработке проекта принимают участие Северо-Кавказский федеральный университет при поддержке Южно-Российского государственного политехнического университета, Ставропольского государственного аграрного университета.

Нанопленка улавливает ультрафиолетовое излучение, которое отрицательно влияет на солнечные батареи. Покрытие на основе углеродных наночастиц поглощает излучение, преобразуя его в более длинные волны, которые лучше воспринимаются солнечными панелями. Во время исследования ученых Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) было доказано, использование нанопленки увеличивает КПД солнечных батарей до 10%. Также это продлевает время эксплуатации примерно на 10%.

Источник изображения: Gws-energy

У подобной технологии нет аналогов ни в одной стране. Ученые сказали, что их проект проходит экспертизу, на основе результатов которой можно зарегистрировать патент. Один из разработчиков Владимир Корчагин рассказал о том, что размер углеродных квантовых точек — всего 3−5 нм. Нанопленка успешно прошла проверку на кремниевых солнечных батареях. Скоро будет проходить тестирование ее эффективности на перовскитных панелях. Авторы исследования уверены, что их технологию можно масштабировать для запуска в промышленный сектор.



