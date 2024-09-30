С 1 ноября согласно обновленному законодательству добывать криптовалюту в промышленных объемах имеют право юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр.

Изначально предполагалось, что Минцифры получит полномочия вести специальный реестр для майнеров, куда будут входить юридические лица и индивидуальные предприниматели. Однако Правительство России изменило решение. Оно аргументируется тем, что у Налоговой службы больше опыта работы с криптовалютным рынком. Это решение не обжаловали.

По мнению члена экспертного совета Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Валерия Петрова, выбор ведомства, отвечающего за открытие и ведение реестра — внутренний вопрос правительства, и он не подлежит обсуждению со стороны делового сообщества. Петров добавил, что он, его коллеги не видят недостатков в озвученном решении. При этом он уточнил, что контакты с Минфином и Минцифры установлены. «Главное, чтобы все компании могли быть включены в реестр, а какое ведомство будет заниматься его оформлением, проверкой, не имеет значения», — подчеркнул он.

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С 1 ноября согласно действующему законодательству добывать криптовалюту в промышленных объемах могут юрлица и предприниматели, которые включены в реестр майнеров. В противном случае майнинговые фермы будут считаться подпольными. В непромышленных масштабах заниматься майнингом могут физические лица с условием, что они не будут превышать лимиты энергопотребления, которые установит Правительство РФ. Пока критерий еще не утвержден.



