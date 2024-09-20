Ирина Болгар, которая документально подтвердила факт того, что родила троих детей от основателя Telegram, заявила о планах бороться за свою долю в платформе. Она назвала интернет-площадку совместно нажитым имуществом с бизнесменом.

Мать троих детей Павла Дурова, получившая широкую известность в этом году, объявила о том, что у нее есть право на долю Telegram. Она документально подтвердила информацию о том, что ее трое детей: дочь и двое сыновей были рождены от Павла Дурова.

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Пара никогда не состояла в официальном браке, но, несмотря на это, многодетная мать считает, что она может претендовать на долю в Telegram. Свою позицию знаменитость объяснила тем, что в некоторых странах в вопросах имущества незарегистрированные отношения расцениваются как официальный брак. Она подчеркивает, что без ее многолетней поддержки Дуров не смог бы добиться большого успеха.

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Это заявление вызвало большое количество споров. Адвокат Ольга Власова поделилась профессиональной точкой зрения. Она считает, что Ирина может подать в суд, но она не выиграет дело. Единственное, у нее есть шанс претендовать на алименты. Адвокат указала на то, что автор Telegram — физическое лицо, права не делятся, делятся доходы. Власова предположила, что Павел, на которого зарегистрирована платформа, не единственный автор, всем владеет компания и не одна. Точка в ситуации не поставлена. Павел Дуров пока не делает заявлений, он никогда не говорил в публичном пространстве об Ирине Болгар и их детях.