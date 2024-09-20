Соответствующий приказ подписал президент Индонезии Джоко Видодо.

Недавно в стране сообщили о планах по созданию IV рода войск, который предназначен для защиты страны в киберпространстве, их реализацию не стали откладывать в долгий ящик. Проект поддержал президент страны Джоко Видодо, который, напомним, был переизбран на второй срок весной 2019 года.

Командующий Национальными вооруженными силами генерал Агус Субиянто добавил, подразделение дополнит существующие киберподразделения. Основная задача нововведения состоит в повышении защиты от растущих угроз в цифровом мире. В Индонезии создают структуру, которая будет состоять из координационных центров во всех подразделениях вооруженных сил.

Источник изображения: Securitylab

В СМИ Индонезии подчеркивается, что на новом этапе планируется привлекать к службе гражданское население. Акцент делается на выпускниках учебных заведений с высокими баллами. Эта мера должна усилить защиту экономики и других важных секторов.

Потребность в укреплении кибербезопасности стала острее ощущаться после масштабной кибератаки, которую зафиксировали летом. В июне пострадали разные объекты инфраструктуры. В том числе речь идет об аэропортах и 230 госучреждениях.