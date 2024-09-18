Представители корпорации сообщили о том, что скоро компания будет маркировать изображения, которые были созданы или отредактированы искусственным интеллектом.

Ожидается, новая функция будет запущена в ближайшие месяцы. Она появится в разделе «Об этом изображении» в Google Search, Google Lens и Circle to Search для Android. Пометки будут основываться на метаданных Коалиции по проверке достоверности и аутентичности контента (C2PA).

Источник изображения: Google

Google до конца года собирается начать маркировать все изображения, которые были созданы или отредактированы с помощью технологии искусственного интеллекта. Пользователи сразу будут понимать, где работа ИИ. Пользователи, судя по отзывам, в основном положительно отнеслись к заявлению корпорации. Это актуальное нововведение с учетом того, что согласно исследованию, которое организовала компания Sumsub, с 2023 по 2024 год количество случаев мошенничества с использованием искусственного интеллекта увеличилось на 245%. Изображения, сгенерированные ИИ, получаются все убедительнее и убедительнее, повышается их качество.



