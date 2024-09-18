Соответствующий проект подписал губернатор Калифорнии Гэвин Кристофер Ньюсом.

Губернатор Калифорнии Гэвин Кристофер Ньюсом подписал 2 законопроекта, которые связаны с технологией дипфейков в киноиндустрии. Зрители заметили, в Голливуде стали чаще показывать на экране актеров, которых нет в живых, для воплощения образов знаменитых персонажей. Такая тенденция нравится далеко не всем.

Первый принятый законопроект в Калифорнии запрещает использовать цифровые копии образа, воссоздание голоса актера, которого нет в живых без согласия, оформленного в письменном виде, наследников. Другой подписанный проект укрепляет защиту работающих артистов. Теперь при составлении контрактов с актерами будет в обязательном порядке прописано использование цифровых копий их внешности или голоса. Это сделано для того, чтобы артисты были в курсе, что студии намерены использовать их дипфейки. Если они не согласны, то могут отказаться от этого пункта в договоре.

Источник изображения: Dzen

Гильдия актеров США положительно отнеслась к нововведениям. Ее представители назвали изменения в законодательстве штата «важным шагом в правильную сторону». Актеры добавили, что в том числе ради новых законов члены Ассоциации выходили в прошлом году на забастовку. Они рады, что их усилия не прошли даром.



