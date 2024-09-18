Ирина Болгар назвала мессенджер совместно нажитым имуществом с Дуровым. Она заявила о том, что будет доказывать свою правоту в суде.

Петербурженка Ирина Болгар за несколько месяцев превратилась в одну из самых обсуждаемых персон в мире. В СМИ сообщается, что она родилась в 1980 году и выросла в многодетной ленинградской семье. Известность к ней пришла после объявления новости о том, что она является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова.

Источник изображения: Woman

В некоторых источниках говорится о том, что их отношения длились больше 10 лет. Официально пара не была зарегистрирована. Несмотря на это, Ирина Болгар считает, что имеет право претендовать на долю в Telegram. Многодетная мать заявила, что будет доказывать свою правоту в судебном порядке, так как в некоторых странах в вопросах имущества незарегистрированные отношения рассматриваются как официальные браки.

Источник изображения: Vokrug.tv

Ирина подчеркнула, что Telegram зарегистрировано на имя Дурова, это совместно приобретенное имущество. Она собирается признать де-факто незарегистрированный брак официальным. По ее словам, многомиллиардная компания является не просто технологической платформой, это результат многолетних усилий, которые они с Дуровым предпринимали совместно. Она утверждает, что отец ее детей не смог бы добиться грандиозного успеха без ее поддержки, которая длилась не один год.

Источник изображения: Dzen

Дуров пока не прокомментировал резонансное заявление Ирины Болгар. Наблюдатели считают, что подобный судебный процесс может растянуться на несколько лет. Если у нее получится доказать фактический брак с предпринимателем, это может стать прецедентом для всего мира IT-бизнеса.



