Они утверждают, что их разработка под названием Dejaview работает с точностью более 82%. Система анализирует поведение преступников, чья вина уже была доказана, а затем сравнивает жесты и манеру общения людей в толпе.

Модель Dejaview, созданная в Южнокорейском научно-исследовательском институте электроники и телекоммуникаций (ETRI), анализирует видеозаписи в режиме реального времени. Полученные данные могут обратить внимание на то, что в том или ином месте увеличиваются риски совершения преступления.

Система прошла обучение на большом количестве записей, где демонстрировалось поведение преступников, чья вина уже доказана в суде, изучала статистику и особенности поведенческих факторов. С помощью технологии искусственного интеллекта можно прогнозировать рост преступности. При запуске ИИ-модель анализирует поведение людей в общественных местах, сравнивает его с тем, как вели себя реальные преступники. При этом Dejaview умеет различать виды проступков и правонарушений. Ученые отметили, во время испытаний было доказано, что ИИ-модель способна предсказывать преступления до их совершения с точностью более 82%.

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Также система может следить за действиями определенного человека, чтобы предотвратить возможные рецидивы. В случае необходимости ИИ-модель может следить за указанной персоной, чтобы провести глубокий анализ его поведения, что поможет определить триггер, подталкивающий нарушить закон. Представители ETRI сообщили прессе о том, что собираются выпустить коммерческую модель Dejaview в конце следующего года.