Компания рассекретила детали новой мобильной операционной системы. iOS 18 с поддержкой искусственного интеллекта была впервые анонсирована 10 июня, пользователи техники бренда Apple возлагают большие надежды на новинку.

Бренд техники делает большой шаг в борьбе с рынком б/у запчастей, которые были получены при краже устройств. Руководство компании полагает, что это поможет еще больше защитить клиентов. Представители Apple поделились с журналистами новостью о том, что при краже iPhone функция блокировки распространяется не только на устройство, но и его основные запчасти, начиная от батареи, камеры и заканчивая дисплеем. Ожидается, нововведение должно предотвратить перепродажу украденных деталей.

Источник изображения: Hi-tech

В iOS 18 каждая деталь привязывается к учетной записи пользователя, через уникальный серийный номер. Во время установки на устройство детали, которая раньше была частью другого айфона, система будет запрашивать пароль от Apple ID хозяина оригинального устройства. Набор установленных знаков почти невозможно угадать. Без активации пароля деталь не будет работать, и устройством нельзя будет пользоваться.

Новая полезная функция пока доступна пользователям с бета-версией iOS 18. Релиз системы — 16 сентября. Нововведение будет доступно iPhone XR или более новым моделям. Пока оно не коснется iPad с iPad OS 18.



