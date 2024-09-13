Компьютерная игра, или как ее еще называют физическая «песочница», позволяет геймерам манипулировать объектами и экспериментировать с физикой. У нее нет четкого сюжета и конкретного геймплейного цикла.

Разработчики песочницы заявили о том, что проект команды Facepunch Studios признан самым продаваемым ПК-эксклюзивом за всю историю. Уже по состоянию к осени 2021 года продажи тайтла составляли свыше 20 миллионов копий. Они с гордостью объявили, что Garry's Mod внесли за это в Книгу рекордов Гиннеса. Автор тайтла Гарри Ньюман поделился тем, что прежде не возлагал надежды на то, что когда-нибудь сможет стать мировым рекордсменом. Он искренне рад новому, столь престижному достижению. Также его радует, что и в 2024 году Garry's Mod собирает в Steam ежедневно по несколько десятков тысяч человек. Это указывает на неподдельный интерес геймеров и преданность аудитории.

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Напомним, что релиз вышел в конце осени 2006 года. Это модификация Half-Life 2, в компьютерной игре нет определенного сюжета, а также конкретного геймплейного цикла. Игрокам дается возможность манипулировать с объектами в пространстве и экспериментировать с физикой на движке Source. Можно создавать конструкции с движущимися частями. Например, можно создать машину и управлять ей или создать ракету и отправиться в путешествие на Луну. Геймеры любят играть с друзьями онлайн, где можно совместными усилиями строить мощные конструкции. Разработчики говорят, что это времяпровождение сближает людей.