Аферисты представляются специалистами министерства и предлагают установить специальное приложение, чтобы получить кэшбэк за пройденное обследование. Минздрав сообщает, что у ведомства нет собственного приложения.

Пресс-служба Минздрава России поделилась тем, что в стране орудуют мошенники, которые представляются специалистами министерства. Они звонят и предлагают установить новое приложение, которое поможет получить кэшбэк за прохождение медицинского обследования. После того как люди соглашаются на предложение, они дают форму для заполнения, где требуется указать конфиденциальные данные. Эта информация открывает доступ к управлению средствами на банковских картах.

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Представители Минздрава подчеркнули, у министерства нет ни одного собственного специализированного приложения. Они напомнили, все цифровые сервисы доступны на Госуслугах. Мошенники могут представляться кем угодно. Недавно появилась новая преступная схема, в рамках которой аферисты представляются сотрудниками Государственного архива, говорят, что хотят отправить невостребованные письма, ссылаясь на потерю данных об отправителях. Мошенники утверждают, что письма могут быть важными, их можно забрать в МФЦ или Почте России. Затем отправляют на телефон жертв код, просят назвать его. На самом деле они получают доступ к цифровым сервисам, в том числе к онлайн-банку, Госуслугам.



