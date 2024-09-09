Президент России Владимир Путин предоставил главе Минобороны новые полномочия.

Благодаря нововведению министр обороны РФ по согласованию с ФСБ теперь определяет порядок допуска граждан к государственной тайне в структурах, которые подведомственны министерству. Указ подписан Владимиром Путиным. В данный момент министром обороны является Андрей Белоусов, его утвердили на должность весной 2024 года. Когда он уйдет с поста, и эту должность займет другой министр, он тоже получит полномочия по определению допуска к государственной тайне.

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Расширение полномочий главы ведомства должно усилить безопасность. Информация, относящаяся к категории «государственная тайна» не должна находиться в свободном доступе, ее может знать определенный круг уполномоченных лиц. Ранее был подписан указ, где говорится о том, что лица, допущенные к гостайне, должны за месяц до выезда за границу уведомлять об этом ФСБ и Службу внешней разведки.



