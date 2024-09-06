Она позволяла находить людей, которые рядом с пользователем, подбирать группы, созданные для этого района.

В мессенджере больше нельзя пользоваться функцией, которая помогала определять рядом с собой других пользователей, находить группы, созданные для этого района. Она не была популярной, ей пользовались менее чем 0,1%. В отзывах были положительные комментарии тех, кто недавно переехал на новое место. Они рассказали, что было удобно искать локальные часты своего жилого комплекса. Дуров объяснил, что функцию удалили из-за того, что она создавала проблемы с ботами и мошенниками. Предприниматель добавил, что отключена загрузка медиафайлов в блог-платформу Telegraph, так как ей злоупотребляли анонимные лица.

Источник изображения: Dzen

Павел Валерьевич высказался, что большинство Telegram-пользователей не связаны с преступностью и выразил сожаление, что 0,001% тех, кто вовлечен в незаконную деятельность, создают отрицательный имидж. Это подвергает риску миллиард пользователей.