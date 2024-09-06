Суть инициативы заключается в полном запрете на организацию и участие в хоррор-квестах на территории России.

Были случаи, когда во время прохождения квестов участники получали травмы или погибали. Такой ситуации быть не должно, но она происходит. Так на этой неделе в городе Стерлитамак (Республика Башкортостан) было зарегистрировано очередное ЧП. 3 участника квеста выпали из окна 2 этажа во время хоррор-квеста. Молодые люди прижались к оконной раме, она не выдержала их веса и провалилась. У двоих переломы и ушибы, один человек был госпитализирован с сотрясением мозга. В СМИ сообщается, что заведение после инцидента не закрыли, и оно продолжает работу.

Колунов предлагает разработать нормативные акты, которые бы регулировали проведение квестов для участников, достигших 18 лет, предусмотреть запрет на организацию хоррор-квестов. После введения государственного регулирования по организации подобных мероприятий граждане получат дополнительную защиту.





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Депутат уточнил, за последние годы было обнаружено свыше 9 000 нарушений при проведении подобных квестов в России. Расследуется 30 уголовных дел. Хоррор-квесты наиболее опасны для участников. Они оказываются в закрытом пространстве, где им предстоит решить головоломку. Испытания проводятся в темных помещениях, создается атмосфера напряжения. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал хоррор-квесты опасным делом. Их определение юридически выглядит расплывчато. Предположил, может понадобиться много времени, чтобы установить запрет. Вассерман считает, что в первую очередь надо проработать вопрос техники безопасности.