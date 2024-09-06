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Astra_news
«Лаборатория Касперского»: 73% конфликтов в российских семьях происходит из-за интернета
Статистикой поделилась «Лаборатория Касперского». По информации специалистов международной компании более 50% детей каждый день проводят в сети от 2 до 4 часов.

По результатам исследования больше половины детей полагают, их родители слишком много времени проводят в смартфонах и ПК. При этом 40% родителей признали, дома происходят конфликты из-за интернета. В большинстве случаях ссоры начинались из-за того, что дети много времени проводят в сети. 16% несовершеннолетних пользователей проводят в интернете практически все свободное время.

Среди детей и подростков популярны YouTube, Telegram, WhatsApp, Roblox. Матери и отцы, опекуны стараются контролировать активность детей в сети. Треть респондентов рассказали, что ограничивают время пользования смартфоном и ноутбуком. Эксперты считают, одного ограничения недостаточно, в этом деле требуется комплексный подход. Важно повышать цифровую грамотность, использовать защитные решения и самое главное — выстраивать доверительные отношения в семье.

Источник изображения: Pinterest

«Лаборатория Касперского» советует распределять время: на сон, учебу, домашние обязанности, прием пищи, внешкольную активность. Тогда для интернета остается не более пару часов.


#интернет #исследование #лаборатории касперского
Источник: securitylab.ru
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