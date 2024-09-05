Изменения в десктопной версии соцсети, приложении на Android и iOS должны усилить безопасность пользователей и защитить их от навязчивого общения.

В «Одноклассники» добавили обновления для защиты от нежелательного общения. По многочисленным заявкам появился раздел «Запросы», куда поступают послания от незнакомцев. Важно, что при этом они не будут путаться с чатами с друзьями, и новая важная информация не потеряется. Уточняется, незнакомые отправители не узнают, прочитал ли пользователь их сообщение или нет.

Источник изображения: Одноклассники

Появился запрет на добавление в групповые чаты. При желании можно по умолчанию поставить запрет. Если такого запрета нет, будут приходить соответствующие запросы. Директор по продукту в ОК Александр Москвичев не сомневается, обновления помогут более комфортно и безопасно общаться в сети. Изменения добавлены во все доступные версии социальной сети. Аналитики в ближайшие годы прогнозируют рост популярности социальной сети.



