Это связано с тем, что создатели видеохостинга внесли изменения в алгоритм рекомендаций роликов для несовершеннолетней аудитории.

Интернет-площадка внесла несколько нововведений. По информации The Verge создатели YouTube добавили изменения в алгоритм рекомендаций видео пользователям, которые еще не достигли совершеннолетнего возраста. Больше подросткам не будут попадаться в рекомендациях видео, где присутствует «идеальная внешность» и «ненасильственная агрессия».

Эксперты заключили: описанный контент может быть в целом безобидным для зрителей. Однако для подростка при повторных просмотрах может появиться опасность. Дело в том, что в силу своего возраста подростки имеют склонность формировать негативные убеждения о себе, зачастую они бывают преувеличенными. Если они будут вновь и вновь смотреть на образы идеальных стандартов, которых блогеры достигли с помощью пластической хирургии, в популярных видео, могут появиться комплексы, которые снижают качество жизни и убирают стимулы развиваться.

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Также ограничения распространяются на обучающие материалы по макияжу, где мастер меняет форму глаз, визуально уменьшает нос; фитнес-видео с рекламой мускулистого телосложения.



