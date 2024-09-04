Видео с электромобилей Tesla стали использовать для раскрытия преступлений.

Полиция США начала изымать видео с Tesla, записанные с места преступлений. Новый метод борьбы с преступностью применяется в работе правоохранительных органов Сан-Франциско. Если на месте преступления находился электрокар Tesla, полицейские получили полномочия делать запрос на предоставление записей, которые снимала установленная камера.

Источник изображения: Tesla

Нововведение связано с удобством функции Sentry Mode, при которой даже выключенная машина начинает запись видео в случае обнаружения потенциальных угроз. Она активируется при движении и шуме рядом с транспортом. В американской прессе сообщается, что обычно владельцы электрокаров не возражают против запроса и добровольно идут на сотрудничество со следствием. Многие автовладельцы думают, что их взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов поможет эффективнее бороться с преступностью.

Если владельцев Tesla не будет на месте преступления и с ними не получилось связаться, то полиция имеет право эвакуировать автомобиль и получить видеозапись без разрешения автовладельца своими силами.