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Astra_news
Ученые создали автономно работающий медицинский гаджет для анализа пота
Медицинский гаджет предназначен для сбора показателей, которые помогут определить состояние здоровья.

Инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего представили смарт-напальчник для анализа пота пациентов. Гаджет может работать автономно без внешнего аккумулятора. Он был создан в форме напальчника, так как железы на кончике пальца генерируют до тысячи раз больше пота, чем железы в других участках тела.

Устройство имеет элементы на основе хлорида серебра и цинка. За счет химической реакции извлекается энергия из пота. Разработка калифорнийских ученых состоит из полимерного материала, поэтому с ним можно ходить, не испытывая дискомфорт во время покоя или активных движений. Можно не переживать о том, что устройство будет сковывать движения или упадет во время ходьбы.

Источник изображения: Ferra

Умный напальчник оснащен чипом небольшого размера, собирающим данные, которые потом будут отправлены через Bluetooth на заранее подключенное устройство: это может быть смартфон, планшет, ПК. Напальчник настраивается с учетом запросов пациента и его состоянием здоровья. Например, во время испытаний пользователи использовали гаджет для отслеживания уровня глюкозы.


#новости #ученые #гаджет
Источник: lenta.ru
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