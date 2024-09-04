За счет этой опции значительно расширяются возможности поиска среди файлов и настроек ОС.

В Windows Latest сообщается, упоминание о новой опции были обнаружены в сборке Windows 11 27695. Она увеличивает возможности поиска среди файлов и настроек ОС. Появятся способы искать, воспроизводить аудио и видео.

Умный поиск базируется на ИИ, а также технологии семантического индексирования. Алгоритм продвинутый, ведь он считывает информацию не только по введенным словам, фразам, но и их синонимам. Это сделано с учетом того, что пользователи могут не помнить, как точно называется документ, но иметь хотя бы примерное представление о том, что именно нужно.

Источник изображения: Ru.pinterest

Windows Latest предполагает, смарт-поиск будет иметь связь с Windows 11 Recall, сохраняющей снимки экрана. Пока время запуска продвинутой поисковой системы неизвестно. Есть прогноз, что новинка может появиться в течение нескольких недель.



