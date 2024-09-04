Если инициатива будет принята на законодательном уровне, за передачу банковских карт мошенникам будут лишать свободы.

В стране с каждым годом увеличивается количество мошенников. Преступники отмывают денежные средства, полученные незаконным путем, через дропперов, лиц, которые передают злоумышленникам банковские карты. Дропперы открывает карты не для личного использования, а для передачи третьим лицам. По сути, они выступают в роли посредников. МВД России считает, подставные лица, задействованные в незаконных схемах, должны привлекаться к уголовной ответственности. Открытие карты для передачи ее мошеннику будет идентифицироваться как преступление средней тяжести. Однако если дроппер будет работать в рамках организованной группы, его действия будут относиться к категории тяжких преступлений.

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Новый законопроект направлен в Правительство РФ. Его цель заключается в сокращении преступности и предотвращении мошенничества. В интернете есть много объявлений о легком заработке. Преступники публикуют такие объявления, когда находят дропперов, удаляют их. Они предлагают за определенную сумму открыть банковские карты и передать их. Люди могут не знать, что связались с мошенниками, но незнание законов не освобождает от ответственности.



