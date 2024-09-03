Разработчики утверждают, что аналогов нет ни в одной стране.

Компания Stadler представила модифицированный пассажирский электропоезд RS ZERO. Его особенность заключается в том, что он может двигаться как от электрического, так и от водородного двигателя. Разработчики подчеркнули, технологии обеспечивают движение без выбросов углекислого газа.

Источник изображения: Stadler

RS ZERO является модификацией состава Stadler RS1, который пользуется популярностью на территории Европы. Дизельные поезда работают 28 лет, их часто можно встретить в Чехии, Германии. Прототип вагона, который анонсировали в Швейцарии, — это модель с 1 водородным двигателем. В разработке находится конфигурация с 2 вагонами. Ожидается, первая модель сможет передвигаться на расстояние до 700 километров, а другая — до тысячи километров. Две модели получат возможность разогнаться до 120 километров в час.



