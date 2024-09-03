По результатам исследования компании «Киберпротект» увеличение количества кибератак на компании в России изменило подход бизнеса к информационной безопасности.

С лета более 85% организаций разного профиля стали более серьезно относиться к защите конфиденциальной информации и противодействию кибератакам. Более трети организаций поменяли стратегию в области кибербезопасности. Они активно пользуются антивирусным системами, резервным копированием данных.

В опросе участвовали 300 представителей бизнеса разных отраслей, начиная от образования и здравоохранения, заканчивая промышленностью и торговлей. Большинство стали намного внимательнее относиться к защите данных, почти 15% ничего не стали менять в своей работе. Три четверти опрошенных предположили, что могут стать жертвами хакеров, 13% представителей компаний не сомневаются, риск высокий.

Источник изображения: Ru-bezh

Руководство организаций обращает внимание на развитие кибербезопасности. Начальники организовывают обучающие курсы для сотрудников, установили строгие правила и контроль за доступом к информационным системам. Более того, 18% российских компаний внедрили штрафную систему за нарушение правил информационной безопасности.



