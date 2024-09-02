Инициатива поступила от главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

На территории Украины может быть переименована монета копейка в монету шаг. Она была разменной монетой в стране в XVII веке. Нововведение станет возможным, если на законодательном уровне будет утверждена инициатива главы Нацбанка Украины Андрея Пышного.

Украинская версия Forbes передает, сначала планируется работа над дизайном и изготовлением монеты номиналом в 50 шагов. Если проект утвердят, то шаги будут вводиться поэтапно. В первое время монеты копейка и шаг будут находиться в обращении параллельно. Пока проект о переименовании копейки в рамках дерусификации не получил однозначной реакции, поэтому трудно прогнозировать вероятность, что на территории Украины упразднят всеми привычную копейку. Многие выступают против этой идеи, потому что уже сейчас понятно, что ее реализация стоит дорого.

Источник изображения: Rbc

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