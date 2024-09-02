Владимир Владимирович говорит, что использование IT-технологий в государственном управлении — одно из самых заметных направлений в стране.

Об этом глава российского государства рассказал сегодня на открытом уроке в кызылской школе No 20. Путин подчеркнул, цель заключается в том, чтобы обеспечить стопроцентный онлайн-доступ к госуслугам в ближайшее время. Нововведение должно существенно упростить взаимодействие граждан с госорганами, повысить эффективность деятельности государственного аппарата. Президент добавил, внедрение технологий в указанную сферу продолжает оставаться приоритетным направлением для развития цифрового управления в России.

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Опросы, проведенные в разных регионах страны, показывают, многим россиянам удобнее пользоваться электронным форматом. Они объясняют это в первую очередь экономией собственного времени. Но при этом некоторые респонденты переживают, что на платформе часто будут происходить сбои. Эксперты считают, что такие опасения преувеличены. Всегда есть недоверие к запуску новых процессов.



