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Astra_news
В Белгороде подсчитали ущерб от ночной атаки ВСУ на город
Сегодня ночью сработала система противоздушной обороны над Белгородом и Белгородским районом.

В ночь на 1 сентября было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Сообщается, осколками поврежден автомобиль в Майском, поселке Белгородского района. Глава Белгорода Валентин Демидов отчитался о том, что зарегистрированы повреждения разной степени тяжести в 4 многоквартирных домах, 24 квартирах, 23 частных домах. В настоящее время продолжается устранение последствий после удара.

Источник изображения: Dzen

Известно, что повреждения получили более 10 автомобилей, полностью вышли из строя 3 автомашины. Помимо этого были замечены повреждения на производственных и коммерческих объектах. 9 человек пострадали. 

Напомним, в конце августа российские силы противовоздушной обороны сбили вражеские воздушные объекты над Белгородом и Белгородским районом. Пострадало более 40 человек, среди них дети. Следственный Комитет открыл уголовное дело.

#новости #всу #белгород
Источник: lenta.ru
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