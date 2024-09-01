Сегодня ночью сработала система противоздушной обороны над Белгородом и Белгородским районом.

В ночь на 1 сентября было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Сообщается, осколками поврежден автомобиль в Майском, поселке Белгородского района. Глава Белгорода Валентин Демидов отчитался о том, что зарегистрированы повреждения разной степени тяжести в 4 многоквартирных домах, 24 квартирах, 23 частных домах. В настоящее время продолжается устранение последствий после удара.

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Известно, что повреждения получили более 10 автомобилей, полностью вышли из строя 3 автомашины. Помимо этого были замечены повреждения на производственных и коммерческих объектах. 9 человек пострадали.

Напомним, в конце августа российские силы противовоздушной обороны сбили вражеские воздушные объекты над Белгородом и Белгородским районом. Пострадало более 40 человек, среди них дети. Следственный Комитет открыл уголовное дело.