К настоящему времени сохранились отрывки пяти черновых глав продолжения одного из самых известных произведений в художественной литературе.

Писатель обозначил жанр своего творения как поэма. Он начал писать книгу в 1835 году, она была рассчитана как трехтомник. Первый том вышел в 1842 году. Прочитать второй том у читателей нет возможности, потому что текст был утерян. Считается, зимой 1852 года Гоголь сжег в печке второй том «Мертвых душ». Сохранились отрывки пяти глав в черновиках.

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Нейросеть GigaChat от Сбера восстановит продолжение «Мертвых душ». ИИ-модель обучали профессиональные историки, литераторы, литературоведы. Ожидается, GigaChat создаст книгу, опираясь на особенности авторского стиля изложения историй Гоголя. За основу будут взяты черновики писателя.

Многие читатели находятся в предвкушении выхода книги. Однако энтузиазм разделяют далеко не все. Некоторые литераторы полагают, что нейросеть не сможет справиться с поставленной задачей.