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Astra_news
Калифорнийские ученые: Чрезмерное использование соцсетей может вызвать тревожность у школьников
В преддверии нового учебного года ученые поделились результатами своего исследования.

Калифорнийские ученые пришли к выводу, что запрет на телефоны в школе может улучшить социальную жизнь и развить творческие способности. По их информации в среднем в США школьники от 8 до 12 лет проводят у экрана примерно 6 часов в день. Многие из них пользуются смартфонами не только во время перемены, но и на занятиях, что отрицательно сказывается на их успеваемости. Вместо того чтобы узнавать новую информацию из школьной программы, записывать ее, вникать в тему, они обновляют ленту социальных сетей, загружают музыку, переписываются с друзьями. В итоге тема не усвоена, и в знаниях останется пробел. Следующую новую тему будет сложнее понять.

Источник изображения: Dzen

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заключили, если дети используют смартфоны 24/7, это не поможет им развить ощущение, что они могут думать и генерировать идеи. Вместо этого у них появится тревожность. Также они обратили внимание на то, что в интернете много дезинформации, и это может укрепить неправильные предубеждения. Ученые рекомендуют ограничивать школьников от смартфонов во время учебы в школе и дома во время ужина и перед сном.

#новости
Источник: gazeta.ru
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