В стране увеличилось количество блогеров и коучей, которые запускают авторские курсы. Проблема в том, что у многих из них нет соответствующей лицензии, а качество образовательных программ крайне низкое, но стоит дорого.

Первый заместитель Комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова обратила внимание на то, что многие россияне жалуются на курсы от блогеров. Она сделала запрос в Рособрнадзор и получила ответ, что действительно в стране увеличились случаи некачественного предоставления образовательных услуг. Эксперты считают ситуацию неприемлемой. Проблема в том, что блогеры, не имея образования, объявляют себя коучами, копируют информацию в интернете, не проверяя ее, и составляют авторские курсы. Порой они вообще не понимают тем, которые преподают, и вводят в заблуждение своих учеников. Качество составленных образовательных программ низкое, но дорого стоит. Некоторые организации и индивидуальные предприниматели занимаются мошенничеством, запуская подобные курсы. Это противоречит научным данным, духовно-нравственным ценностям.

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С учетом этой информации эксперты считают, что в России необходимо усилить контроль в сфере инфобизнеса. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки считает важным разработать примерные программы, на основании которых ИП и организации могли бы утверждать собственные программы. Курсы блогеров, которые не соответствуют государственным стандартам, будут запрещены. Если коучи без лицензии и в обход государственным стандартам продолжат преподавать, их привлекут к ответственности. Рособрнадзор предлагает создать реестр физических, юридических лиц и ИП, которые имеют право вести образовательную деятельность и предусмотреть случаи, за которые можно удалить из этого перечня.

Лантратова сообщила, что законопроект о регулировании сферы инфобизнеса разрабатывается совместно с Рособрнадзором. Эта сфера стремительно растет, оборот рынка превышает 1 миллиард рублей в год. Некоторые блогеры не только продают некачественные курсы, они не платят налоги.