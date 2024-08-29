Первый заместитель Комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова обратила внимание на то, что многие россияне жалуются на курсы от блогеров. Она сделала запрос в Рособрнадзор и получила ответ, что действительно в стране увеличились случаи некачественного предоставления образовательных услуг. Эксперты считают ситуацию неприемлемой. Проблема в том, что блогеры, не имея образования, объявляют себя коучами, копируют информацию в интернете, не проверяя ее, и составляют авторские курсы. Порой они вообще не понимают тем, которые преподают, и вводят в заблуждение своих учеников. Качество составленных образовательных программ низкое, но дорого стоит. Некоторые организации и индивидуальные предприниматели занимаются мошенничеством, запуская подобные курсы. Это противоречит научным данным, духовно-нравственным ценностям.
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С учетом этой информации эксперты считают, что в России необходимо усилить контроль в сфере инфобизнеса. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки считает важным разработать примерные программы, на основании которых ИП и организации могли бы утверждать собственные программы. Курсы блогеров, которые не соответствуют государственным стандартам, будут запрещены. Если коучи без лицензии и в обход государственным стандартам продолжат преподавать, их привлекут к ответственности. Рособрнадзор предлагает создать реестр физических, юридических лиц и ИП, которые имеют право вести образовательную деятельность и предусмотреть случаи, за которые можно удалить из этого перечня.
Лантратова сообщила, что законопроект о регулировании сферы инфобизнеса разрабатывается совместно с Рособрнадзором. Эта сфера стремительно растет, оборот рынка превышает 1 миллиард рублей в год. Некоторые блогеры не только продают некачественные курсы, они не платят налоги.