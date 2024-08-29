Они были представлены сегодня на выставке в Женеве.

На выставке Geneva Watch Days состоялась презентация ультратонких механических часов «ThinKing Prototype 2» толщиной 1,65 миллиметра. Разработка россиянина побила рекорд Bulgari, толщина часов бренда была равна 1,7 мм.

Источник изображения: Forbes

Чайкин вспоминает, история разработки часов, установивших рекорд, началась с того, что однажды во время общения с клиентом он рассказал о планах создать сверхсложные наручные часы. Собеседник одобрил идею и предположил, что есть возможность создать ультратонкие механизмы. Это звучало как вызов, и в этом году проект удалось реализовать.

Часовщик Константин Чайкин, основавший собственный бренд часов в Женеве, хотел создать не только ультратонкие, но и качественные часы. Во время работы столкнулся с проблемой в виде слабой жесткости корпуса. Для него было принципиально важным, чтобы функциональный аксессуар был качественным.

Источник изображения: Izvestiya

Для реализации задачи выбрал особый сорт нержавеющей стали, обратив внимание на ребра жесткости. Мастер усилил защиту изделия за счет разработанного для этой уникальной модели ремешка. У часов, попавших в книгу мировых рекордов, отсутствуют барабанное колесо, крышка барабана, уменьшена толщина пружины. Автозавода хватает на работу длиной в 32 часа. Механизм часов сконструирован по типу джокер-индикации с отдельными указателями часа (слева) и минуты (справа). Они выглядят, как «глаза» известного персонажа.



