Об этом стало известно по итогам опроса, который провели сотрудники сервиса CDEK.Shopping

Сервис CDEK.Shopping завершил опрос среди жителей России. Их спрашивали, какими телефонами бренда Apple они пользуются, какие ожидания от iPhone 16. Больше половины респондентов (60%) сказали, что им нравится пользоваться iPhone 11. Модель телефона кажется им эстетически привлекательной и в то же время удобной. 23 с половиной процентов опрошенных поделились, что пользуются iPhone 15. Примерно 20% участников опроса используют более ранние версии айфонов.

Источник изображения: Minusremix

Россияне считают, что новая версия iPhone получит более качественную камеру и будет дольше работать без подзарядки. Они предположили, что такой телефон будет стоить дороже 150 000 рублей. И только чуть более 19% опрошенных готовы купить новинку, когда она появится в продаже. Многие ждут 9 сентября, так как в этот день пройдет презентация Apple, где будет представлен смартфон iPhone 16.