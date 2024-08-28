Сервис CDEK.Shopping завершил опрос среди жителей России. Их спрашивали, какими телефонами бренда Apple они пользуются, какие ожидания от iPhone 16. Больше половины респондентов (60%) сказали, что им нравится пользоваться iPhone 11. Модель телефона кажется им эстетически привлекательной и в то же время удобной. 23 с половиной процентов опрошенных поделились, что пользуются iPhone 15. Примерно 20% участников опроса используют более ранние версии айфонов.
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Россияне считают, что новая версия iPhone получит более качественную камеру и будет дольше работать без подзарядки. Они предположили, что такой телефон будет стоить дороже 150 000 рублей. И только чуть более 19% опрошенных готовы купить новинку, когда она появится в продаже. Многие ждут 9 сентября, так как в этот день пройдет презентация Apple, где будет представлен смартфон iPhone 16.