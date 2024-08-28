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Astra_news
Кельнский университет представил платформу на базе ИИ для диагностики раковых опухолей
ИИ-платформа прошла обучение на самой крупной базе данных.

Исследователи Университета Кельна представили инновационную платформу для анализа тканей легких и диагностики раковых опухолей.  Проект курируют врач Юрий Толкач и профессор Райнхард Бюттнер. Они рассказали прессе о том, что разработанная в Германии платформа использует алгоритмы для автоанализа срезов тканей пациентов, которым диагностировали рак легких. Эта патология является одной из самых распространенных видов рака.

Источник изображения: Dzen

Онкологи считают, успех лечения во многом зависит от результатов исследования патологии. Чем раньше будет обнаружена опухоль, тем быстрее можно составить план лечения. Доктор Толкач подчеркнул, инновационные инструменты повысят качество диагностики, предоставят дополнительную информацию о состоянии здоровья пациента. Можно узнать реакцию на лечение.

Исследователи обучили ИИ на крупнейшем наборе данных высокого качества. Технология способна оперативно анализировать образцы биопсии, сегментируя более 10 типов опухолевых и доброкачественных тканей на уровне пикселей. Ученые Университета Кельна собираются продолжать исследование в сотрудничестве с учеными из других стран.


#новости #искусстввенный интеллект
Источник: securitylab.ru
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