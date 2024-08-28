Ей также запретили на 4 года публиковать какую-либо информацию в интернете.

Жительница Московской области, работающая кинологом в Подмосковье, опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» пост, где сообщала об ударе Вооруженных Сил России по Краматорску. Она сказала, что в городе Донецкой области есть пострадавшие, среди них — пожилые люди и дети. Ее публикация быстро привлекла внимание со стороны пользователей. Однако суд признал новость фейковой.

Источник изображения: ВКонтакте

В Одинцовском городском суде сообщили о том, что россиянку приговорили к 5 годам колонии общего режима за распространение ложной информации о Вооруженных Силах РФ. Помимо этого, ей выдали на 4 года запрет на публикацию любой информации в интернете. Защита кинолога просила смягчить наказание с учетом того, что у женщины есть несовершеннолетний ребенок, и она воспитывает его одна. Изначально прокуратура предлагала наказание в виде 6 лет тюремного заключения. Адвокат сказал, что будет обжаловать приговор в виде лишения свободы на 5 лет за публикацию недостоверных сведений в социальной сети.



