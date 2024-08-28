Об этом сообщают «Российские железные дороги» (РЖД).

Как уточнили представители РЖД, беспилотная ласточка уже приступила к перевозке пассажиров на Московском центральном кольце. Они обратили особое внимание на то, что машинист не управляет поездом, но он все равно находится в кабине. Он контролирует поездку, открывает двери для пассажиров. Эксперты называют это III уровнем автоматизации. Сообщается, что с 28 августа поезд успешно курсирует в потоке других поездов, которыми управляют машинисты.

Источник изображения: RG

Опросы показывают, жители и гости столицы положительно отнеслись к запуску беспилотной ласточки. Они гордятся, что в России появился такой продвинутый, но в то же время доступный транспорт. Большинство не возражает против работы беспилотного транспорта при условии, что в кабине все равно будет находиться машинист. Это важно, потому что в экстренных ситуациях он может взять управление в свои руки и предотвратить катастрофу.