Эксперты утверждают, разработка упрощает управление компьютером жестами.

Презентация проекта была подготовлена Новосибирским государственным техническим университетом (НГТУ). Вуз получил патент на распознавание русского жестового языка. Вслед за получением российского патента ученые отправили евразийскую патентную заявку. Ответ на запрос пока еще не получен.

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Проект получил финансирование от президентского гранта. Его цель заключается в создании продукта для российских и иностранных пользователей. Система, которую разработали новосибирские ученые, работает по принципу человеческого мозга. Камера использует нейронные сети и распознает жесты, затем система переводит их в текст. Например, новая система может управлять курсором на ПК, меняя яркость на экране, увеличивая или уменьшая громкость. Это значительно упрощает работу на компьютере, что особенно актуально для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Разработчики поделились планами усовершенствовать систему. Они хотят доработать ее до абсолютного соответствия грамматике русского жестового языка. Ученые напомнили, что в мире создано более 100 жестовых языков. Система НГТУ будет полезной примерно для 300 000 человек.