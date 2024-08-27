Таганский районный суд Москвы привлек к ответственности фотохостинг, зарегистрированный в США.

Фотохостинг нарушил закон о самоконтроле, и теперь Pinterest Europe Limited по решению Таганского районного суда Москвы должна выплатить штраф 7 миллионов рублей, что по текущему курсу составляет $76 519,1. Компания была признана виновной в правонарушении, предусмотренным в статье 13.50 Кодекса административных правонарушений России. Фотохостинг снова не выполнил свои обязанности по ограничению доступа к противоправной информации.

Источник изображения: Lkeni

Не так давно в России оштрафовали Google. Компания совершила аналогичное правонарушение, и теперь она должна выплатить 3 с половиной миллиона рублей штрафа. Подобное правонарушение было зарегистрировано и у платформы Twitch, после чего сервис был оштрафован на 1 миллион рублей. Штраф Pinterest больше, чем у других компаний, потому что фотохостинг совершил повторное правонарушение.