Он предлагает засекретить реестр криптодобытчиков из России.

Политик считает, такая информация должна быть открытой исключительно для служебного пользования. Некоторые майнеры находятся под санкциями «за деятельность в технологическом секторе». Если реестр появится в публичном пространстве, это может усугубить сложившуюся ситуацию. Это, по мнению депутата Госдумы VII, VIII созывов, должно быть прописано на законодательном уровне.

Источник изображения: Fxit-plus

Напомним, в этом году Путин подписал закон, легализующий майнинг в стране. По закону добывать биткоины и другую криптовалюту с помощью оборудования в промышленных масштабах могут лишь компании, которые числятся в реестре. Изменения вступают в силу с первого ноября. Перечень информации, которая будет находиться в реестре, будет составлен Федеральным Правительством. И за Правительством России остается решение, будет ли находиться реестр в свободном доступе или нет. Пока решение по этому поводу не принято.

Предусмотрены основания для удаления майнеров из единого реестра. Юридических лиц могут выписать из этого списка за неоднократное нарушение антиотмывочного законодательства. Если компании будут добывать криптовалюту, но их нет в реестре, их работа будет считаться нелегальной, что является нарушением законодательства. Подпольные майнинговые фермы в России закрывают, их владельцев привлекают к ответственности после оценки нанесенного ущерба и доказательства нарушения.



