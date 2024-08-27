Объекты находятся на территории Московской области.

Двоих жителей Звенигорода обвиняют в продаже поддельной бытовой химии и стирального порошка через маркетплейс. Сообщается, преступники использовали товарные знаки Procter & Gamble и Henkel. Покупатели думали, что покупали оригинал. Теперь многие пользователи переживают, что и на других складах маркетплейса тоже находятся подделки.

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Завершилось расследование дела о незаконном использовании чужих товарных знаков. Зимой оперативники установили двоих 32-летних жителей Звенигорода. Им предъявили обвинение в продаже контрафактной бытовой химии, стирального порошка под видом популярных брендов. К настоящему времени из складов маркетплейса в Подмосковье изъято свыше 38 тонн поддельного товара. Эксперты оценивают ущерб в более чем 6 000 000 рублей.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Материалы по их делу подготовлены для направления в суд. Если вина будет доказана, они проведут в заключении 4 года.



